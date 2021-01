Belgische vissers mogen opnieuw vissen voor de Britse kust

Eind vorig jaar is het Brexit akkoord tussen het VK en De Europese Unie afgesloten. Visserij maakte daar een belangrijk onderdeel van uit. De belangen voor onze vissersvloot zijn groot. Ongeveer de helft van onze visserijproducten komt uit de Britse wateren. De toegang tot die wateren is verzekerd voor een periode van 5,5 jaar. Er werden ook tijdelijke quota vastgelegd. De onderhandelingen daarover zijn nog aan de gang. Na het akkoord was het wachten op de licenties om effectief in de 12 mijlszone te kunnen vissen. Er werden nu 17 licenties afgeleverd. “Dit is goed nieuws voor onze vissers. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu quasi alle licenties toegekend voor de visvangst in de 12 mijlszone. Toegang tot die zone is een belangrijk onderdeel van het Brexit akkoord. Voortaan kunnen onze vissers die in zee gaan met kleinere vaartuigen weer vissen dichtbij de Britse kust. We hebben er de voorbije weken meermaals op aangedrongen om de licenties uit te reiken”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits.