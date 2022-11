Belgische supporters balen, terwijl Marokkaanse fans uit hun dak gaan. “Er was een vriendschappelijke sfeer en zo moet het zijn, want voetbal is een feest”

OostendeDe opkomst zat snor, de sfeer was aanvankelijk uitgelaten en de supporters hadden er zin in zondagmiddag in de ACEG Wellington Renbaan, maar het mocht niet zijn. De toeschouwers zagen met lede ogen aan hoe de Belgen niet tot scoren kwamen. Terwijl de hoop van de supporters naar het einde van de wedstrijd toe steeds meer begon te zakken, werden de aanwezige Marokkaanse supporters steeds luider. Dat leidde weliswaar niet tot problemen en de aanwezige politie moest niet tussenkomen.

Terwijl het buiten stevig waaide en regende stroomden een 1.000-tal supporters voor de Rode Duivels zondagmiddag vol goede moed toe in de ACEG Wellington Renbaan in Oostende. De vele uitgedoste bezoekers hadden er zin in en tijdens de eerste helft werd er nog duchtig geroepen om de Rode Duivels aan te moedigen als er zich een kans voordeed. Tot scoren kwam het echter niet. Bij het eerste doelpunt van de tegenstanders liet de kleine groep Marokkaanse supporters van zich horen. Toen het doelpunt werd afgekeurd reageerden de Belgische supporters met enthousiast gejuich. Jammer genoeg was dit het enige hoogtepunt van de wedstrijd.

Yuna met papa Dimitri

Na de eerste helft zijn Yuna Porreye (9) en papa Dimitri nog hoopvol. Ze genieten van een leuke namiddag. “Ik vind voetbal heel leuk, ik speel het zelf ook soms op school”, vertelt Yuna. Papa Dimitri is al lang fan van de Rode Duivels. “Ik heb een gepersonaliseerde outfit laten maken naar aanleiding van de verloving met mijn vrouw. De datum was de combinatie van onze rugnummers en zo hebben we onze trouwdatum aangekondigd aan vrienden en familie”, blikt Dimitri terug. Het was dan ook voorbestemd dat ook dochter Yuna voetbal leuk zou vinden. “Het is nu wachten op het eerste doelpunt, maar we maken er toch een leuke middag van.”

De Marokkaanse supporters leefden zich uit in Oostende

Jammer genoeg voor vader en dochter was er van een doelpunt voor de Belgen uiteindelijk geen sprake. Wel kwamen er twee tegendoelpunten. Tegen dan was het gemoed al ferm gedaald in de zaal. De Marokkaanse supporters daarentegen lieten zich daardoor niet tegenhouden om uitbundig te vieren. “We wonen in Oostende maar in onze aderen stroomt nog altijd Marokkaans bloed en het is dan ook leuk om onze ploeg te zien winnen.”

Hoopvol

Broer en zus, Gunther en Nancy Van Berendonk zijn na de wedstrijd ontgoocheld, maar ze laten het niet aan hun hart komen. “De Kroaten gaan het geweten hebben”, lacht Gunther. Nancy vindt het vooral knap dat Belgen en Marokkanen samen naar de wedstrijd konden kijken zonder dat er ruzie was. “Er was een vriendschappelijke sfeer en veel Belgen hebben hen achteraf zelfs proficiat gewenst. Zo moet het zijn, want voetbal is een feest.” Broer en zus hebben ook nog hoop voor de Rode Duivels. “Het is nog niet gedaan. We moeten hoopvol blijven.”

