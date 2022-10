Belgische producer Ashley Morgan toont hoe je beats maakt

Oostende Nu steeds meer gemeenten lichten doven ‘s nachts om te besparen op energiefac­tuur. “Eindelijk, we pleiten hier al jaren voor tijdens Nacht van de Duisternis”

Zaterdag staat opnieuw de Nacht van de Duisternis op de agenda. Het is een campagne om iedereen weer het mooie van het nachtelijke landschap te laten ontdekken via tal van activiteiten. In Oostende kan je opnieuw terecht bij Astropolis. Hier tonen ze de nadelige effecten van overmatig lichtgebruik. Directeur Patrick Jaecques is dan ook blij dat de lichten nu ’s nachts in heel wat gemeenten gedoofd worden. “Ik probeer het stadsbestuur van Oostende al een kwarteeuw te overtuigen om de lichten ’s nachts uit te doen.”

7 oktober