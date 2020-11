Bejaarde vrouw met rollator raakt zwaargewond bij spectaculair ongeval: bestuurder test positief op drugs

Oostende Oostende­naars afgestu­deerd als huishoud­hulp dankzij mobiele opleiding

3 november Onlangs slaagden in Oostende vier kandidaten voor de mobiele opleiding ‘Schoonmaken bij mensen thuis’ van Partena Hulp in huis en VDAB. Ze zijn ondertussen al allemaal aan de slag in de regio.