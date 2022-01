Bejaarde man (79) riskeert 10 jaar cel voor jarenlange verkrachting van z'n mentaal gehandicapte dochter

basketbal Simon Buysse en Oostende staan op de rand van de Europese uitschake­ling: “Een gemiste kans”

Het staat 1-0 tussen KK Igokea en Filou Oostende in de best-of-three om een ticket voor de Round of 16 in de Champions League. De landskampioen liet het na de rust volledig afweten en verloor op Bosnische bodem met 87-72.

5 januari