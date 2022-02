Bejaarde man (79) krijgt 8 jaar cel voor jarenlange verkrachting van zijn mentaal gehandicapte dochter

VOETBAL TWEEDE NATIONALE A Niels Bataille klimt met SKV Zwevezele na overtuigen­de zege in Menen naar leiders­plaats: “Getoond hoe sterk we als team wel zijn”

SKV Zwevezele ‘on fire’, dat mogen we wel stellen. Sinds het nieuws over het niet aanvragen van een licentie voor nationaal voetbal bekend geraakte, is de ploeg van coach Hans Cornelis niet meer te stoppen. Na zeges tegen Olsa Brakel en Westhoek zette Zwevezele woensdagavond ook de inhaalmatch op Menen naar zijn hand. De 0-6-eindcijfers spreken boekdelen. Door die 9 op 9 is Zwevezele opgeklommen naar de leidersplaats.

10 februari