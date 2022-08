Begeleidingstehuis De Brem eerste stap voor grondige energetische renovatie van stadsgebouwen

Samen met Fluvius werd een tweede ambitieus Energiezorgplan opgemaakt. “We voorzien 42 energetische ingrepen in maar liefst 28 stadsgebouwen”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadseigendommen. “Naast De Brem komen onder andere De Koninklijke Stallingen, de Kunstacademie aan Zee, verschillende ontmoetingscentra, de bibliotheek en het stadhuis aan bod. Alle werken worden de komende drie jaar uitgevoerd. Na het eerste Energiezorgplan zetten we hier opnieuw een stevige stap vooruit naar duurzame én betaalbare energie. En dat laatste is tegenwoordig echt geen overbodige luxe.”

Hernieuwbare energie

Het doel van het Energiezorgplan is om dankzij een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het verbruik drastisch te verlagen. “De voornaamste ingrepen zijn het plaatsen van zonnepanelen, duurzame verlichting en aansluiting op het warmtenet. Hierdoor bespaart de stad in de toekomst jaarlijks 333.542 euro”, zegt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens. “Door in te zetten op ons eigen stadspatrimonium geven we alvast het goede voorbeeld om stappen te zetten richting een duurzame, energetische renovatie. Er wordt uiteindelijk een CO²-reductie van ongeveer 50% (1.322 ton CO²) bereikt in die gebouwen en dat geeft een belangrijk aandeel in de realisatie van ons klimaatplan Leefbaar Oostende.”