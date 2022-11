Beelden tonen hoe klant goudvissen opdrinkt in vol café in Oostende, boze uitbater dient klacht in: “De dader liet weten dat hij zich ‘fris als een vis’ voelt”

Oostende“Wie doet nu zoiets? Het blijven dieren, hé.” Filip De Ceulaer, uitbater van café Filips Place in Oostende, is kwaad. Héél kwaad. Afgelopen weekend werden zijn goudvissen opgedronken door een - zo zegt hij zelf - ‘marginale klant’. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de man de vissen uit het water haalt, in zijn bierglas gooit en ze opdrinkt. “We hebben klacht ingediend bij de politie”, zegt Filip, die al contact had met de dader. “Maar zijn reactie was veelzeggend.” De man in kwestie riskeert een fikse straf.

KIJK. Op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe de man de vissen uit het water vist, in zijn bierglas gooit en ze opdrinkt

Filip De Ceulaer kan er met zijn verstand nog steeds niet bij. Zaterdagnacht bleken zijn twee goudvissen, die in een aquarium staan uitgesteld op de toog van zijn café Filips Place in de Kapucijnenstraat, plots verdwenen. “Het was een klant die er mij op attent maakte”, vertelt Filip. “Groot was mijn verbazing toen ik inderdaad geen enkele vis meer zag zwemmen. Toen ik op de camerabeelden ging kijken, bleek al snel hoe dat kwam.”

Op die beelden is namelijk duidelijk te zien hoe een jongeman, die op stap is met een groep vrienden, rond 1 uur plots met zijn handen in het aquarium grijpt. Hij neemt de vissen vast, gooit ze in zijn bierglas en drinkt ze vervolgens op. De omstanders lijken het vooral grappig te vinden. “Onwaarschijnlijk”, maakt Filip zich kwaad. “Wie doet nu zoiets? Mensen die zeggen dat het ‘maar’ vissen zijn, hebben het mis. Het zijn en blijven levende dieren.”

Contact met verdachte

De cafébaas besloot het incident niet te laten passeren en diende klacht in bij de politie van Oostende. “Het zijn idioten die zoiets doen. Was het een grote verrassing? Dat niet, want het was sowieso een bende die veel lawaai maakte en zich onbeschoft gedroeg. Als die mens dat grappig vindt, is dat zijn probleem. Maar wij vinden het alleszins niet."

Voor Filip is het vooral een principekwestie. “Ik kreeg die vissen vier jaar geleden van een klant cadeau en sindsdien staan ze op de toog. Iedereen in Oostende weet dat en nooit waren er problemen”, aldus de cafébaas, die het heeft over ‘marginale, onbeschofte klanten’. “Nieuwe vissen ga ik niet zetten, ik hoop vooral dat die man beseft wat hij heeft gedaan. Al weet ik eerlijk gezegd niet of dat het geval is. Via via kregen we al zijn naam door en toen we hem een bericht stuurden, liet hij weten dat hij zich ‘fris als een vis’ voelt. Tja, dan weet je het wel."

Proces-verbaal opgesteld

Bij de politie van Oostende nemen ze inbreuken op de dierenwetgeving serieus en is er zelfs een speciale afdeling die dergelijke klachten onderzoekt. “Er is in dit geval een proces-verbaal opgesteld”, bevestigt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Onze diensten zullen de camerabeelden bekijken en nemen de zaak ernstig.” De verdachte zal verhoord worden en nadien zal beslist worden wat er met de zaak verder gebeurt. In theorie riskeert de man een celstraf tot 5 jaar en een boete tot 100.000 euro, exclusief opdeciemen.

