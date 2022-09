Be One heeft nu ook radiozender met hits uit jaren 70

Dit nieuw radiostation brengt de grootste hits van de jaren 70. De gekende programma’s zoals onder andere het regionieuws, nationaal, internationaal nieuws en het kustweerbericht blijven behouden. Be One 70s is een aanvulling op het bestaand fm-netwerk en de diverse digitale zenders zoals Be One 80s en Be One Xmas. Be One 70s is overal te beluisteren via de BE ONE APP die je gratis kan downloaden via Google Play en de Applestore of via www.radiobeone.be.