Basejumpers springen van 100 meter hoge torenkraan in Oostende: politie wacht hen beneden op

Het was het inbraakalarm van de bouwgroep Versluys dat zondagavond in werking trad en zo de basejumpers – twee mannen en een vrouw van 29, 43 en 51 jaar uit Herent en Ledegem – deed betrappen. Dat gebeurde nog voor ze de sprong van de kraan naast de Ensor Tower I waagden. Toen de politie werd verwittigd over een mogelijke inbraak, was het trio nog naar boven aan het klimmen. Omstanders konden foto’s nemen, onder meer van toen ze het tegengewicht van de bijna honderd meter hoge kraan bereikten. De spectaculaire sprong bij de drie waaghalzen verliep vlekkeloos. Het bleken dan ook ervaren parachutisten te zijn, maar het is toch levensgevaarlijk vanwege de korte afstand van amper honderd meter.