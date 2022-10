Bart Tommelein over gasontploffing in Oostende: “Wellicht zullen we nooit precies kunnen achterhalen hoe de explosie ontstond”

Al twee dagen lang blijft de vraag: hoe kon de gasexplosie op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat donderdagmiddag gebeuren? Vast staat dat er een gasleiding werd geraakt en er sprake was van een enorme gasophoping. Maar wat uiteindelijk tot de explosie leidde? Dat wordt nog steeds volop onderzocht. Was het een vonk? Of toch iets anders? “Experten buigen zich momenteel over die kwestie”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Maar tegelijk moeten we stellen dat het wellicht nooit helemaal duidelijk zal zijn wat de gasexplosie precies veroorzaakte. Een vonk: ja, die kans is groot. Maar vanwaar die exact kwam? Dat kunnen we nu absoluut niet zeggen en zoals de zaken nu liggen zal dat meer dan waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden."

Volgens de burgemeester en zijn korpschef heeft het momenteel weinig zin om te gissen naar de exacte oorzaak. Onder andere een branddeskundige van het parket is nog volop bezig met het onderzoek. Eén van de mogelijkheden is dat de vonk afkomstig was van restaurant Lucien, het zwaarst getroffen hoekpand. Maar ook dat is giswerk en te voorbarig, stelt de burgervader. Het pand is volledig vernield en zal in de loop van volgende week worden gesloopt. Donderdagavond al verklaarde de kraanman, die de gasleiding raakte, dat hij geen idee heeft hoe de explosie kon gebeuren. Volgens zijn verklaringen volgden ze alle procedures én maakten ze geen fouten. “In het onderzoek naar de gasexplosie in Oostende wordt alles in het werk gesteld om de precieze omstandigheden te achterhalen. Om zo snel mogelijk een volledig beeld te hebben werd de kraanman gisteren al verhoord voor mogelijke onopzettelijke slagen en verwondingen”, bevestigde het parket van Brugge eerder vandaag. Na dat verhoor mocht de man onmiddellijk beschikken.