Bart Mertens bekijkt aan de hand van voeding hoe je je beter kan voelen

Drie jaar geleden ging Mertens zelf door een zware periode. “Ik was volledig uitgeput doordat ik te veel stress had. Ik geraakte enkele maanden gewoon niet uit mijn bed. Je gaat naar de dokter en dan loop je verschillende specialisten af die allerlei zaken controleren. Mijn huisdokter stuurde mij uiteindelijk door naar iemand waar ze een lezing van had bijgewoond. Ik dacht bij de start eigenlijk, “Stop maar met die zweverige opmerkingen, ik wil geholpen worden”. Ik was echter zo radeloos dat ik het toch gevolgd heb en alles wat ze zei is uitgekomen. Ze raadde me bijvoorbeeld om anders te gaan eten. Het idee is om meer evolutionaire voeding te eten, zoals schaal- en schelpdieren, geen grote zoogdieren, wortels, knollen, zaden, pitten en groenten, niet te veel aardappelen en rijst. Kortom het is eten op een natuurlijke wijze. Vermijd zoveel mogelijk onnatuurlijke vetten, teveel suikers, onnodige kleurstoffen, kunstmatige vitamines of smaakstoffen. Gezonde optimale voeding is wat een cel nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het gaat echter ook verder dan voeding alleen. Als dit allemaal in orde is gaan we kijken naar andere zaken zoals bijvoorbeeld verstoorde werkingsmechanismen”, zegt Mertens.

Muzikant

Bart is muzikant van opleiding. Muziek maken is zijn passie. Zo trad hij onlangs nog op in De Grote Post. Maar hij begon zelf een cursus te volgen en nu hij na 2,5 jaar later is afgestudeerd wil hij zijn eigen praktijk beginnen als onderdeel van een groepspraktijk met psychologen in Oostende. “Ik wil mijn beide passies combineren. De gewone geneeskunde is goed in het oplossen van acute problemen als je bijvoorbeeld je been breekt, maar we zijn minder in het oplossen van chronische ziekten. In Nederland zijn er daar al beter in. Er wordt meer gekeken naar wat mensen nodig hebben om te functioneren. Wij kijken naar wat er ontregeld is waardoor die persoon ziek is en hoe we dat kunnen aanpakken. Mijn taak is om die puzzel te leggen.” Hij komt terecht in een praktijk met andere psychologen. “Wij kunnen elkaar perfect aanvullen. Soms voelen mensen zich mentaal niet goed omdat er onderliggend andere problemen zijn. Als de psychologen vermoeden dat iemand er baat bij heeft om eens bij ons langs te komen bij mij dan kunnen ze iemand doorverwijzen.”