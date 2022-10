Bart en Karen van Energiehuis geven dagelijkse energiebesparingstip op Radio Noordzee: “Zorg voor veel zonlicht, dan verwarm je je woning gratis”

De hoge prijzen en gestegen facturen van energie zorgen ervoor dat men zoveel mogelijk wil besparen. Mensen gaan bewuster om met energie, maar zijn ook steeds vaker op zoek naar informatie over hoe ze energie kunnen besparen. Daarom zal Radio Noordzee een dagelijkse energietip uitzenden onder het motto ‘Bespaar energie en verlaag uw factuur’. De korte tips gaan over hoe je met enkele eenvoudige ingrepen kunt besparen op verwarming, koken, elektriciteitsverbruik, verlichting en veel andere aspecten van het huishouden. Er zijn leuke weetjes en verrassende raadgevingen. Radio Noordzee doet daarvoor een beroep op Bart Duflou en Karen François van het Energiehuis. “Het was voor Radio Noordzee vanzelfsprekend dat we van hun kennis en ervaring zouden gebruik maken. Zij kunnen de soms technische uitleg op een heel bevattelijke manier brengen”, vertelt Edwin Fontaine van Radio Noordzee. De eerste tip is bijvoorbeeld om de verwarming een graad te verlagen. “De grootste verbruiker in een huishouden is de verwarming”, licht Bart Duflou toe. “Dit maakt 60 procent van ons verbruik uit. Als je de verwarming al één graad lager zet, kan je 300 euro per jaar besparen aan huidige prijzen. Om de maatregel in te voeren kan je een halve graad per dag verlagen en zo het verschil geleidelijk aan doen. Zorg ook voor maximaal zonlicht zo kan je je woning gratis opwarmen.”