Bananenschil, blikje en sigarettenpeuk sporen voorbijgangers aan om geen afval op de grond te gooien

Drie animatoren zijn verkleed als zwerfvuil op pad gegaan in het centrum van de stad om zo de aandacht te vestigen op de netheidsproblematiek. Er worden ook zakasbakjes uitgedeeld en extra stoepborden geplaatst die aansporen om sigarettenpeuken niet op de grond te gooien. Want afval of een sigaret op de grond gooien, wie doet dat nu?

De netheidscampagne ‘’t is weer proper’ spoort inwoners en bezoekers aan om Oostende netjes te houden. Overtreders worden beboet. Er werden dit jaar al 1.196 GAS-boetes uitgeschreven voor het achterlaten van sigarettenpeuken op het openbaar domein. De Stad zet ook in op oplossingen om dergelijk gedrag te vermijden. “De start van de zomervakantie is het uitgelezen moment om de peukenproblematiek en bijhorende aanpak nogmaals in de kijker te zetten. Mooimakers biedt hierin een mooie ondersteuning en samen met de Gemeenschapswachten is het de bedoeling om iedereen die in onze stad woont, werkt of onze stad bezoekt, bewust te maken dat peuken niet meer op de grond behoren”, zegt schepen van Handhaving Maxim Donck.