Badstad kijkt terug op ‘topdag’ aan zee met afvalrecord, 75 verloren gelopen kinderen en massa verkeerd geparkeerde wagens: “Respect is ver te zoeken”

OostendeDe kust werd dinsdag overspoeld door toeristen die op zoek gingen naar verkoeling tijdens één van de warmste dagen van het jaar. Het resultaat liet op het einde van de dag duidelijk zijn sporen na. De stadsdiensten in Oostende waren tot 5 uur ’s morgens in de weer om alle afval op te rapen. “De grote conclusie is dat de houding van sommige mensen compleet respectloos is. Wij doen alles wat kan om te sensibiliseren en op te kuisen, maar kunnen we echt niet doen.”

De gevolgen van de drukke hittedag dinsdag bleven woensdag nog nazinderen bij heel wat handelaars en inwoners in Oostende. Op sociale media werd massaal ongenoegen geuit over het grote aantal verkeerd geparkeerde wagens, de massa afval die achtergelaten werd in de stad. Daarbovenop hadden ook de redders en de politie er een bijzonder drukke dag opzitten en dat is nog een understatement. Grote incidenten bleven uit, maar de vraag rijst of de stad zo’n toeloop wel aankan. Volgens waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open VLD) ligt het probleem vooral bij de houding van de toeristen die naar Oostende komen. “Het was inderdaad druk en had gevolgen op verschillende vlakken. De strandpolitie en de redders moesten 75 verloren gelopen kinderen opvangen of zoeken. Dat is dubbel zoveel dan op gewone dagen. Het probleem ligt vooral tussen het kursaal en het Zeeheldenplein. Hier komen vooral de dagtoeristen en ze zijn gewoon onoplettend. Ze denken dat in een park zitten en maken geen afspraken met hun kinderen. Op andere plaatsen lag het aantal verloren gelopen kinderen een pak lager. Het beachteam probeert zo veel mogelijk mensen aan te spreken en bandjes uit te delen, maar het is dweilen met de kraan open”, zegt Claeys.

Deze strandhelden ruimden gisteren 3200 liter zwerfvuil op van het strand

Afval

Ook op vlak van afval zijn er opnieuw trieste records gesneuveld. De Proper Strandlopers hebben in Oostende 3200 liter zwerfvuil verzameld. “Ook hier zien we opnieuw de grootste problemen op hetzelfde stuk strand. Dat is één groot stort op het einde van de dag. Het was ook zodanig warm dat mensen lang bleven zitten waardoor de machine niet op het strand kon komen om te kuisen. De diensten zijn nog tot 5 uur ’s morgens bezig geweest om alles op te kuisen. Ook dit is terug een houding. Onze mensen leveren prachtig werk om alle vuilnisbakken op tijd te legen maar mensen trekken zich er gewoon niets van aan. Ik kan enkel concluderen dat we alles doen wat mogelijk is, maar de houding is gewoon respectloos. We doen er echt alles aan om te sensibiliseren en op te kuisen, maar door zo’n overmacht kan je echt weinig doen en wordt het een drama.”

Wagens

Op vlak van mobiliteit was er een goede doorstroming, maar er stonden op elke vrije plek in het openbaar domein auto’s verkeerd geparkeerd. “We hebben heel wat inspanningen geleverd om voor extra randparking te zorgen en heel duidelijke aanduidingen. Je kan er écht niet naast kijken, maar toch rijden mensen door naar het centrum op zoek naar een plaats. De randparking en de stationsparking blijven daardoor onderbezet en mensen rijden soms liever een uur rond in het centrum dan dat ze hier parkeren. Dat is ook weer een houding. Foutparkeren is inderdaad een groot probleem. Deze wagens werden zo veel mogelijk beboet en als de situatie onveilig is worden de auto’s weggesleept.”

