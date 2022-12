Babysit voor rechter na diefstallen: "Ouders konden haar betrappen na plaatsing van camera”

Roeselare / Izegem / Torhout / Oostende Tot 14 maanden cel voor Roemeense winkeldie­veg­ges

Een bende winkeldieven van in totaal 9 personen, voornamelijk vrouwen, zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 6 en 14 maande voor tal van winkeldiefstallen. Ze gingen onder andere stelen in H&M, Zara, Zeb, JBC en Delhaize in Roeselare, Izegem, Torhout en Oostende.

