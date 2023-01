Babysit krijgt 6 maanden cel na reeks diefstallen bij gezin: "Zelfs de Nintendo Switch van de kinderen werd gestolen”

Zeebrugge/Oostende Illegalen proberen binnen te breken in boten in jachthaven van Zeebrugge: jaar cel met uitstel gevraagd

Twee illegalen van Algerijnse origine riskeren in een jaar cel met uitstel, omdat ze probeerden binnen te breken in boten die aangemeerd lagen in de jachthaven van Zeebrugge. Diaf A. (20) kon met twee verschillende kompanen ook gelinkt worden aan twee parfumdiefstallen.

13:42