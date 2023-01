Baasje bindt hond vast aan poort dierenasiel met brief: “Ik ben ten einde raad en kan nergens terecht om hem te laten inslapen”

Kortrijk / Gent Inbrekers terecht voor maar liefst 41 inbraken: Eén keer gingen ze ervandoor met een verlovings­ring van 11.000 euro

Een inbrekersbende dat in het voorjaar van vorig jaar actief was over het hele land, pleegde maar liefst 49 inbraken en 19 poging inbraken. Ze gingen viseerden vooral appartementen onder andere in Kortrijk. Vaak gingen ze met een grote buit ervandoor. In één woning gingen ze er met maar liefst 25.000 euro aan materiaal vandoor waaronder een verlovingsring van 11.000 euro.

11 januari