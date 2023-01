Baasje bindt hond vast aan poort dierenasiel met brief: “Hoe kun je je huisdier na elf jaar op deze manier achterlaten?”

Oostende Emma Plas­schaert huwt binnenkort in Australië. Ouders en zussen trekken al naar daar om familie van schoonzoon te leren kennen

Op 17 februari treedt topzeilster Emma Plasschaert in Australië in het huwelijk met haar Australische vriend Matt Wearn, zelf ook topzeiler. De familie van Emma, inclusief papa Bart Plasschaert, schepen in Oostende, zijn nu al richting ‘Down Under’ getrokken om de familie van Matt beter te leren kennen. “Het is een lange reis, maar door corona konden we de familie van Matt niet eerder ontmoeten.”

9 januari