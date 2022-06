AZ Damiaan verhoogt ereloonsupplementen om innovatieve investeringen te financieren

Naast de oprichting van het ‘Technisch innovatiefonds’ wordt ook een ‘Sociaal fonds’ opgericht voor gerichte ondersteuning van de meest kwetsbare patiënten die zich in een acute financiële crisissituatie bevinden. “Met de oprichting van beide fondsen verzekeren we ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare topzorg met de nieuwste technologieën voor alle patiënten.”

In Oostende staat in de komende twee jaar de oprichting van een eengemaakt ziekenhuis op de planning. Of deze prijsstijging ook effect heeft op het nieuwe ziekenhuis is niet zeker. “Er zijn hierover nog geen gesprekken geweest. Dit is nog niet aan de orde”, zegt Mollet nog.