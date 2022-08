AZ Damiaan gebruikt strips om kinderen voor te bereiden op onderzoeken

“Dag mevrouw. Ik ben gevallen met mijn fiets en botste met mijn hoofd hard op de grond. De dokter zou graag naar de binnenkant van mijn hoofd kijken”. Aan het woord is Lars, aan het secretariaat van de dienst Medische beeldvorming. Net zoals Lars hebben heel wat kinderen wel eens te maken met een kwalijke val en moeten ze onder een CT-scan. Maar wat is dat juist? “Voor kinderen is een CT-scan vaak een onbekende wereld. Ze hebben heel wat vragen, en kunnen ook wat bang zijn van de onderzoeken”, zegt Charlot Demeulemeester, hoofdverpleegkundige op de dienst Pediatrie. Omdat we de kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op wat hen te wachten staat, heeft Az Damiaan strips gemaakt met Lars en Lotje in de hoofdrol. Over wat een CT-scan is, maar ook over RX, NMR, echografie of EEG- onderzoek. “We hebben de verschillende strips verdeeld in het ziekenhuis waar de onderzoeken kunnen plaatsvinden. We merken dat het initiatief erg geapprecieerd wordt. Zowel bij de ouders, als bij de kinderen’, aldus nog Charlot Demeulemeester.