Avansa organiseert dit najaar cursus koudwatertherapie in de Noordzee

Sprookjes­te­ke­ning van Freek (11) komt tot leven als grote zandsculp­tuur: “Mijn inspiratie? Die vond ik in de Efteling”

Naar jaarlijkse traditie was er opnieuw een tekenwedstrijd op het zandsculpturenfestival in Middelkerke. Ieder kind dat het event bezoekt, krijgt de kans een tekening achter te laten van een sprookje dat volgens haar of hem ontbrak op het festival. Het is Freek Trouwaen uit Slijpe die uitverkoren werd met ‘Het meisje met de zwavelstokjes’: “Dit is een eerbetoon aan mijn overgrootmoeder die vorig jaar op 97-jarige leeftijd overleed.”