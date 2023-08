Automobilist raakt verblind door de zon en rijdt fietsster aan

Mooie drugs­vangst in Oostende: 13 kilo cocaïne aangetrof­fen in vrachtwa­gen

In Oostende heeft de politie zaterdag een mooie drugsvangst gedaan. In een boodschappentas van een inzittende van een vrachtwagen werd 13 kilo cocaïne aangetroffen, goed voor een straatwaarde van 650.000 euro. “Ook namaaksigaretten werden in beslag genomen”, zegt politiewoordvoerster Eline Goeminne.