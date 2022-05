Auteur Katrien Van Hecke brengt boek uit over Oostendse Compagnie

OostendeAuteur Katrien Van Hecke heeft een nieuw boek uitgebracht over de achttiende-eeuwse Oostendse Compagnie. Het heet ‘Oostende is niet ver meer’ en gaat over het leven op zee. Op 22 mei komt ze haar boek zelf voorstellen tijdens een lezing in boekhandel Corman.

Katrien Van Hecke studeerde geschiedenis en is vooral bekend geraakt met haar historische jeugdromans. Haar historische roman ‘Soldaat Marie’ uit 2018 was zelfs genomineerd voor de Thea Beckmanprijs. Nu is ze terug met een nieuwe roman die zich afspeelt tegen de achtergrond van de Oostendse Compagnie, de Zuid-Nederlandse tegenhanger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

‘Oostende is niet ver meer’ is een roman over de achttiende-eeuwse Oostendse Compagnie. Het gaat over het leven op de zeilschepen naar India, Bengalen en China en de avontuurlijke Oostendenaren die meevoeren. Ook de opbloei van de stad wordt in het boek beschreven. “Het verhaal volgt een nieuwsgierige scheepsjongen, Joannes, en een fantasierijk kindermeisje, Nel. Hij monstert aan op de Neptunus die naar Bengalen reist, terwijl zijn vriendin Nel in Oostende werkt als kindermeisje van het dochtertje van een directeur van de compagnie”, zegt Katrien.

De historische feiten zijn knap verweven in dit coming of age-roman. “De geschiedenisfanatici kunnen achterin een lijst met interessante historische figuren en een lijst met achtergrondweetjes vinden”, vertelt Katrien. “‘Oostende is niet ver meer’ is ook een psychologische roman met de onderliggende boodschap: knoop je lot los van dat van je ouders.”

Katrien Van Hecke komt op zondag 22 mei om 11 uur in boekhandel Corman haar boek zelf voorstellen. Kom luisteren naar haar verhaal onder het genot van een Indisch drankje. Reserveren is verplicht en kan via welcome@cormanoostende.be.