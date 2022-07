Augustijn speelt live muziek tijdens terrasconcert in OC ‘t Kasteeltje

Oostende Dames van Lions Club willen geen lege brooddozen op school meer: “Scan de QR-code en doneer 2 euro”

Stilzitten staat niet in het woordenboek bij de dames van Lions Club Oostende BO4 en nu willen ze ook hun steentje bijdragen om de lege brooddozen op school tegen te gaan. Eén op de zes kinderen leeft immers in armoede en velen onder hen gaan bijgevolg met een lege of slecht gevulde brooddoos naar school.

24 juli