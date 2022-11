Atelier Loulou brengt ode aan ‘makers’ in pop-up The Box

OostendeDe Kortemarkse Loulou Herman (29) strijkt eind november neer in The Box in de Alfons Pieterslaan in Oostende, samen met enkele andere ‘makers’. In de pop-up, toepasselijk Ode genaamd, zal je een mooie mix aan cadeautjes vinden.

Een jaar geleden startte Loulou Herman haar Atelier Loulou in de Koekelarestraat in Kortemark. Daar maakt ze allerlei handgemaakte lederwaren op maat en geeft ze toegankelijke workshops waarin deelnemers hun eigen sandalen of riem kunnen maken. Nu trekt ze met andere makers naar The Box. “Alle producten zijn er met een gigantische dosis liefde ontworpen en gemaakt in België”, vertelt Loulou. Dergelijke concepten duiken alsmaar vaker de kop op. Het besef dat (kind)arbeiders in ontwikkelingslanden worden uitgebuit om bij ons aan dumpingprijzen te kunnen blijven verkopen, lijkt bij meer en meer mensen door te dringen.

Loulou selecteerde vier merken om The Box mee te vullen. Het gaat onder meer om Charline Helsmoortel van ‘CJF.design’ uit Oostende, die sieraden uit sterling zilver en 14 karaats verguld zilver aanbiedt. Verder komt Nele Lycke van Tekenstudio Nilo uit Kortrijk onder andere haar tekeningen en postkaarten presenteren. Margaux Nelissen-Grade van Harmony by MNG uit Glabbeek lanceert haar Harmony-collectie van verzorgingsproducten en ten slotte komen Margot en Elissa van Handmade by GLIS uit Edegem de resterende plekjes in de winkel vullen met hun huisaccessoires.

Zelf zal Loulou er haar eerste zelfontworpen lederen jas introduceren. Zoals steeds is alles ook op maat te bestellen in leder naar keuze. De pop-up in The Box, Alfons Pieterslaan 57 in Oostende, is open van 21 tot 27 november.

