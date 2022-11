Atelier Loulou brengt een Ode aan lokale makers met pop-up

In de pop-up, toepasselijk genaamd “Ode” zal je dus geen doorverkoop vinden van goedkope geïmporteerde spulletjes. “Er zal een mooie mix aan cadeautjes te vinden zijn” vertelt Loulou. “Ook aan je geweten trouwens, want alle producten zijn met een gigantische dosis liefde ontworpen en gemaakt in België.” Dergelijke concepten duiken alsmaar vaker de kop op. Het besef dat (kind)arbeiders in ontwikkelingslanden worden uitgebuit om bij ons aan dumpingprijzen te kunnen blijven verkopen, lijkt bij meer en meer mensen door te dringen. Loulou selecteerde vier merken om The Box mee te vullen. Het gaat om Charline Helsmoortel van ‘CJF.design’ uit Oostende, die sieraden uit sterling zilver en 14-karaats verguld zilver aanbiedt. Verder komt ‘Nele Lycke’ van Tekenstudio Nilo uit Kortrijk onder meer haar tekeningen en postkaarten presenteren. Margaux Nelissen-Grade van ‘Harmony by MNG’ uit Glabbeek lanceert haar Harmony-collectie van verzorgingsproducten en tenslotte komen Margot en Elissa van ‘Handmade by GLIS’ uit Edegem de resterende plekjes in de winkel vullen met hun huisaccessoires.