Astropolis organiseert basiscursus sterrenkunde

Het team van Astropolis hebben zelf een 12-delige ‘Basiscursus sterrenkunde’ opgemaakt dat geschikt is voor iedereen, ouder dan twaalf jaar, die geboeid is door de schoonheid en complexiteit van het heelal. “We beginnen met een algemene kennismaking waarna we de geschiedenis van het heelal chronologisch bestuderen. Van het ontstaan van het heelal met de ‘big bang’, de vorming van de eerste sterren, planeten en sterrenstelsels tot en met het ontstaan van het leven op Aarde. Een uitermate boeiende reis in stappen van twee uur vol met boeiende weetjes, indrukwekkende beelden, baanbrekende computersimulaties en verhelderende Nederlandstalige infographics die we overigens allemaal zelf ontworpen hebben. Enkel zo, vermoeden we, kunnen we de deelnemers optimaal informeren over het wonderbaarlijke heelal”, zegt directeur Patrick Jaecques.