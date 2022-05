Assistentiewoningen en brasserie in voormalige cinema Rialto zijn klaar: “We hebben een kleine bioscoopzaal voorzien en willen de Oostendenaars betrekken”

Residentie Rialto is na vier jaar klaar en de eerste bewoners zijn al ingetrokken. Het complex van Senior Homes bevat 80 assistentiewoningen, een wellness en fitnessruimte, een brasserie en zelfs een kleine cinemazaal. De gevel van het cinemacomplex werd behouden en ook de naam verwijst naar wat hier ooit was. Wilfried Martens van Senior Homes is blij dat de woningen eindelijk klaar zijn. “We hebben veel problemen gehad door corona. We waren goed aan het werken maar door de pandemie lag de werf 9 maanden stil. Het is nu af, dat is het belangrijkste”, blikt de ontwikkelaar terug. Ondertussen zijn al 80 procent van de assistentiewoningen verkocht. “We hebben bewust voor grotere woningen gekozen dan de minimumnormen voorschrijven. De oppervlaktes schommelen tussen 54m² en 95m². De grootste zijn als eerste de deur uitgegaan. Officieel moeten we 40 m2 bouwen, maar we zien dat woningen van die grootte vrijkomen op andere plaatsen. We hebben hier zelfs enkele bewoners die van andere projecten naar hier verhuizen”, zegt Martens.