ASSISEN. “Will Deweert was net zo dronken als Jonckheeres vader indertijd”: openbaar aanklager ziet maar één trigger voor dodelijke messteek

Oostende ASSISEN. "Hij plaste een keer te veel naast de pot”: Oostende­naar steekt z’n beste vriend Will (55) dood met een mes in het hart

11 juni Willy “Will” Deweert (55) was negen maanden opgenomen geweest om zijn drugs- en alcoholverslaving te laten behandelen, toen hij op 6 oktober 2018 voor de deur stond bij Tommy Jonckheere (32) in Oostende. De vijftiger wilde aan de kust z'n leven terug in handen nemen, maar herviel al snel in oude gewoontes. Flink onder invloed plaste hij meermaals naast het toilet van Jonckheere. In een daaropvolgende ruzie stak die laatste Will dood met een mes. Vanaf vrijdag riskeert Jonckheere in het Brugse assisenhof 30 jaar cel, maar dat hadden er een jaar geleden evengoed vijf kunnen zijn.