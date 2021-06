ASSISEN. "Hij plaste een keer te veel naast de pot”: Oostendenaar steekt z’n beste vriend Will (55) dood met een mes in het hart

Man (55) doodgesto­ken in studio op kelderver­die­ping rijwoning: bewoner (30) verdacht van moord

8 oktober In een studio langs de Jules Peurquaetstraat in Oostende is zaterdagmorgen het levenloze lichaam aangetroffen van de 55-jarige W.D. uit Oostende. De man werd in nog onduidelijke omstandigheden omgebracht met één messteek. De 30-jarige bewoner van de studio is aangehouden op verdenking van moord.