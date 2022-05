Artistieke kaart zet handelaars Torhoutsesteenweg in de kijker. “Handelaars zijn de sleutelfiguren die de ruimere buurt met elkaar verbinden”

De sociaal-artistieke organisatie Klein Verhaal wilde samen met Stad Oostende de diversiteit van de Torhoutsesteenweg onderzoeken, de handelaars met elkaar verbinden en de Torhoutsesteenweg opnieuw op de kaart zetten. In de straat is er een enorm aanbod aan winkels, diensten, producten en specialiteiten in alle geuren en kleuren, waardoor het voor klanten soms moeilijk is om hun weg te vinden in de levendige straat. Daarom werd een leuke handelaarskaart gemaakt met een overzicht van alle handelszaken in de Torhoutsesteenweg tussen ’t Paard en de Elisabethlaan met vermelding van een specialiteit die ze aanbieden. “We zetten de anderhalve kilometer van een van de belangrijkste straten in Oostende letterlijk opnieuw op de kaart. We vertrekken vanuit de handelaars als sleutelfiguren die de ruimere buurt met elkaar verbinden. Met dit bestuur geven we de handelaars opnieuw de kans om op het voorplan te treden met hun bonte mix aan unieke producten en diensten”, zegt Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens.