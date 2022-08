Artiesten laten memorabele muziek uit de jaren '80 en '90 herleven op W-festival in Oostende: “Heel bijzonder om de boten op zee te zien varen terwijl ik op het podium stond”

August Darnell mag dan wel 72 zijn, op het podium staat de frontman van Kid Creole te shaken als de beste. Weinigen zullen het hem nadoen. Samen met zijn oogverblind mooie Coconuts, waarvan er 2 van Nederlandse origine zijn, zorgt hij voor een knallend feestje op het podium en het strand. De festivalgangers gaan compleet los op de tonen van zijn hits met als apotheose ‘Annie I’m Not Your Daddy’.

Volledig scherm Kid Creole & The Coconuts © Filip Vanden Berghe

In de backstage ontmoeten we Heather Nova die in de namiddag on stage stond. De singer-songwriter, die geboren werd in Bermuda, blikt met een heerlijk gevoel terug op haar live set in Oostende. “Ik vond het heel bijzonder om de boten te zien voorbijvaren terwijl ik op het podium stond. Ik heb een echte connectie met het Belgische publiek sinds mijn eerste release in 1993. Ik vind de Belgische fans heel trouw want er zijn er die al 30 jaar naar mijn concerten komen kijken.” Heather wisselde haar klassiekers ‘London Rain’, ‘Walk this world’ en ‘Maybe an Angel’ af met recenter werk. Sinds gisteren is haar gloednieuw album ‘Other Shores’ beschikbaar dat 13 covers bevat. “Het is niet dat ik geen eigen nummers meer heb maar dit zijproject ontstond tijdens Corona. Ik maakte akoestische versies van bekende songs waarbij ik vooral probeerde om de emoties naar boven te halen. Vanaf oktober heb ik een tournee met 41 concerten en ik kom dan terug naar België.”

Volledig scherm Heather Nova noemt de Belgische fans 'heel trouw'. © Dries Wildemeersch

Voor Oostendenaar Lionel Vandenbussche (63) is het de 1e keer dat hij naar dit festival in zijn thuisbasis komt. Hij kijkt vooral uit naar Level 42 en Kid Creole. “Ik vind het heel goed dat dit festival in Oostende plaatsheeft want het is een mooie promo en het lokt toeristen naar onze badstad. En de artiesten uit de jaren ‘80 zijn niet te evenaren.” Ook Laurence Maes (55) uit Kluisbergen en Carolien Criel (52) beleven een mooie muzikale avond. Ze zijn allebei fan van Alphaville die de affiche van deze derde dag zal afsluiten. “Dit is pure nostalgie voor ons en het is bovendien de eerste keer dat we naar een festival op het strand komen.” Pascal ‘Passe’ Devriendt, de uitbater van het bekende Oostendse café Twilight, is blij dat er enkele groepen op de affiche staan die hij al een hele tijd niet meer live aan het werk zag zoals Alphaville, UB 40 en Bauhaus. “Dit festival is trouwens heel goed voor de horeca want het einde van de zomer is normaal kalmer en dankzij dit event komt er toch een pak volk naar hier.”

Volledig scherm Laurence Maes uit Kluisbergen en Carolien Criel uit Gent © Benny Proot

Volledig scherm Lionel Vandenbussche uit Oostende. © Benny Proot

Volledig scherm Pascal ‘Passe’ Devriendt (links op de foto) uit Oostende. © Benny Proot

Heel wat festivalgangers kijken ook uit naar Level 42, de band rond zanger en bassist Mark King (63) en ze worden moeiteloos op hun wenken bediend met ondermeer ‘Running in the family’, ‘Lessons in love’, ‘It’s over’ en ‘Something about you’.

Volledig scherm Leadzanger en bassist Mark King van Level 42. © Benny Proot

Vlak achter het podium treffen we organisator Erik De Ridder die ons vertelt dat de artiesten allemaal onder de indruk zijn van de locatie. “We kregen foto’s van Propaganda die optrad tijdens de zonsondergang en dat levert unieke beelden op. De groepen kijken pal in de zee vanop het podium en dat vinden ze heel bijzonder.” Hoe slaagt hij erin om zo’n sterke affiche samen te krijgen? “Ik denk dat we na 5 edities al een stevige reputatie opgebouwd hebben. Iedere artiest wordt hier echt in de watten gelegd en dat doet natuurlijk de ronde. De meesten komen 1 of 2 dagen op voorhand en natuurlijk maken ze van de gelegenheid gebruik om Oostende te bezoeken.” De Ridder heeft nog enkele namen op zijn verlanglijstje staan voor de toekomst zoals Depeche Mode, The Cure en New Order. De organisator voegt er nog aan toe dat er heel wat buitenlandse festivalgangers zijn zoals Amerikanen, Fransen, Duitsers, Italianen, Spanjaarden en Britten.

Volledig scherm W-festival organisator Erik De Ridder is een tevreden man. © Benny Proot

Van bij zijn eerste noten zorgde de Duitse synthpopband Alphaville voor de absolute climax van deze derde festivaldag. Frontman Marian Gold, die ondertussen 68 is, zocht connectie met het publiek en vond die ook meteen. De interpretaties van de wereldhits ‘Big in Japan’, ‘Sounds like a melody’ en ‘Forever young’ deden het publiek ontploffen. Met duizenden schreeuwden ze om meer en een duidelijk ontroerde Gold trakteerde het W-festival op 2 extra songs als afsluiter van een memorabele set.

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm W-festival in Oostende © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.