Arno krijgt eerbetoon met 250 strandbloemen op strand van Oostende: “Een bloem per nummer dat hij uitbracht”

250 strandbloemen vormen de woorden ‘Putain Putain’ in het zand. Eén bloem per nummer dat hij heeft uitgebracht. De tekst verwijzend naar zijn bekende lied. De zwarte strandbloemen zijn een ode aan de ‘kleur’ die Arno altijd droeg. Oostende is waar hij is geboren en de zee van Oostende zal zijn waar hij wordt uitgestrooid. “Putain, putain. Arno is niet meer. Le plus beau heeft afscheid genomen en laat een prachtig Arsenaal aan muziek achter. Muziek die wij bij Radio 1 altijd vol trots hebben afgespeeld en zullen spelen” zegt Jan Knudde, nethoofd van Radio 1. “We hebben tijdens zijn carrière heel fijn samengewerkt. Hij was een bijzonder man, vandaar dat we iets bijzonders wilden doen voor zijn afscheid.”