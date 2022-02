Arno geeft pakkend concert in Kursaal van Oostende. “Ongelofelijk hoe hij hier staat op het podium”

oostende Van goedkoop pasteitje voor soldaten tot kaviaar van de Noordzee: “Heel wat families hebben hun eigen recept voor de garnaalkro­ket”

Maar wat trots zijn ze in Oostende, dat hun garnaalkroket als streekproduct is erkend. In de koningin der badsteden wordt de typische lekkernij fors gepromoot. Ze kennen er dan ook álles over, zelfs van waar die krokante lekkernij komt. En daarvoor moeten we zowaar naar het IJzerfront.

16 februari