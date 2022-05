Arne vertrekt voor wandeltocht van drie maanden naar A.S.Adventure-collega’s in Nice

Arne Lannoo (32) vertrekt dinsdag op een wandelavontuur van drie maanden richting Frankrijk. Hij vertrekt in Hoek van Holland, in het noorden van Nederland en wandelt de komende maanden tot in de Franse kuststad Nice. Een avontuur waar hij al langer over droomde. “Ik loop eigenlijk al sinds 2014 rond met het idee om de volledige GR5 te stappen. Tijdens de eerste lockdown kreeg ik onverwacht, zoals behoorlijk wat mensen, veel tijd om na te denken en vond ik het nu tijd om dit ook gewoon te gaan doen. En nu is het eindelijk zo ver”, vertelt Arne enthousiast. “Ik ga sowieso erg graag op trektocht. Buiten zijn is voor mij een tweede natuur, en helpt mij om te relativeren en te appreciëren. Iets waar ik in het ‘gewone’ leven te weinig aandacht aan besteed. Er wordt veel gepraat over de positieve effecten van de buiten zijn op ons mentaal welzijn en voor mij is dit meer dan waar. Ik merk aan alles wanneer het te lang geleden is dat ik meerdere dagen in de natuur heb gespendeerd.”