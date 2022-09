Archeologen graven Romeinse dijk op in Raversijde: “We willen onderzoeken wanneer de zee het hier opnieuw overnam”

De dijk is van groot wetenschappelijk belang, want ze is een unieke getuige van de grote moeite die de Romeinen zich 1.800 jaar geleden al getroostten om in de kustvlakte te kunnen werken en leven. Met de opgravingen op domein Raversijde wil het team van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) beter zicht krijgen op de ouderdom van de dijk, of ze al dan niet in verscheidene fasen is aangelegd, wanneer ze in onbruik raakte, en hoe het landschap rondom de dijk er uitzag.

“We willen beter begrijpen hoe doorheen de eeuwen dit kustlandschap zich ontwikkelde”, licht archeoloog Soetkin Vervust toe. De dijk kwam in 2005 aan het licht bij opgravingen. “Ze hebben zich toen gerealiseerd dat ze dit in verband konden brengen met zaken die ze al gevonden hadden in de jaren 90, toen er opgravingen waren naar restanten van de eerste nederzettingen. Daardoor wisten ze zeker dat er over een lengte van 100 meter zeker nog een stuk dijk in de ondergrond bewaard is gebleven.”

Volledig scherm © Benny Proot

De dijk bestaat uit hompjes klei, verder versterkt door muurtjes van veenblokken. “In 2005 hebben ze de muur kunnen dateren aan de hand van stukjes aardewerk die ze gevonden hadden. Ze konden die toen terugleiden naar de 2de eeuw. Op basis daarvan denken we dat we te maken hebben met een dijk uit de Romeinse periode. In kader van ons onderzoeksproject rond Testerep langs de middenkust willen we de landschapsevolutie bekijken. Het is interessant om te weten wanneer de dijk precies is gebouwd. De zee is zich op een bepaald moment beginnen terugtrekken en daardoor kreeg je een moerasomgeving. We zien dat de vegetatie heeft opgebouwd gedurende 2000 jaar en dan komt er een moment dat de zee terug het land binnenkomt. Dat is het moment waarop het belangrijk wordt om je te verdedigen tegen de zee met bijvoorbeeld de aanleg van een dijk. We willen weten wanneer dat was en wanneer de dijk opnieuw overspoeld werd”, zegt Soetkin Vervust.

3D-simulaties

De data zullen verder gebruikt worden door de waterbouwkundig ingenieurs van de KULeuven. Via wiskundige modellen zullen ze de factoren onderzoeken die hebben geleid tot het ontstaan en de verdwijning van Testerep. De mensen van Howest, die eigenlijk gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van games, zullen die wiskundige modellen vertalen naar visueel aantrekkelijke, interactieve 3D-simulaties van de landschapsevolutie. Op die manier kan de kennis over het verleden ook bijdragen aan de toekomstige plannen om de kust te wapenen tegen de stijgende zeespiegel.

LEES OOK

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.