Arbeiders botsen op skelet in kelder in centrum van Oostende en bellen politie: “De vreemdste scenario’s spookten door ons hoofd”

Oostende Jeroen Bultinck en Bohdana Balanda uit Oostende verzamelen spullen voor Oekraïne: “De steun die we van iedereen krijgen, geeft ons energie om verder te doen”

Jeroen Bultinck (33) en Bohdana Balanda (30) zijn al heel de week in de weer met spullen te verzamelen voor Oekraïne. Bohdana, die zelf van Oekraïne afkomstig is, is samen met haar man en een paar vrienden gestart met de actie om spullen te verzamelen voor de mensen die in Oekraïne schuilen voor de oorlog. “Vanavond vertrekken we met een eerste lading naar Brussel waar er een inzamelpunt is in de Expo waar iedereen die spullen heeft verzameld, ze kan achterlaten”, vertelt Jeroen. “De Oekraïense ambassade zal er dan voor zorgen dat deze spullen in Oekraïne geraken.”

4 maart