An en Pieter nemen als derde generatie familiebedrijf Demaegdt over: “We bieden geen verhuisdiensten meer aan, maar focussen op opslagruimtes”

Lucrèce Demaegdt en Frank Lootens, eigenaars van Demaegdt Verhuizingen in Oostende, gaan met pensioen. De firma laten ze echter achter in goede handen: “We geven vol vertrouwen de fakkel door aan de nieuwe generatie”, klinkt het.

Demaegdt bestaat al 68 jaar en werd opgericht als verhuisfirma. De firma werd in 1955 opgericht door Gilbert Demaegdt, boerenzoon en oudste van 6 kinderen. Na zijn huwelijk met Irène Rotsaert namen ze samen de verhuisfirma van de broers Godderis over en bouwden dit bedrijf verder uit.

Toen bleek dat mensen naast verhuizen ook meer nood hadden aan opslagruimte, startte Gilbert in 1961 met het aanbieden van meubelbewaring. Eerst gebeurde dat in de Molenaarstraat, waar ook zijn vrachtwagens gestald werden. In 1976 bouwden ze een volledig nieuw magazijn voor meubelbewaring in de Zandvoordeschorredijkstraat. Ze werden zo pionier in het aanbieden van opslagruimte in Oostende. Het magazijn was tevens ook één van de eerste gebouwen die in de nieuwe industriezone gebouwd werd.

Op 1 april 1988 gingen Gilbert en Irène, op pensioen en namen dochter Lucrèce en haar echtgenoot Frank Lootens de firma over. “Wij hebben de verhuisdiensten verder geoptimaliseerd, onder meer door het aankopen van nieuwe verhuisliften. De aanvragen voor stockage en opslag bleven echter groeien: in 1989 bouwden we daarom een tweede magazijn in het industriepark, waar mensen de mogelijkheid hadden om hun materiaal in containers op te slaan. Ook dit was voorheen nog ongezien in de regio. Deze vorm van opslag bood de mogelijkheid om het materiaal bij mensen thuis op te laden, tijdelijk te bewaren, en daarna terug bij hen thuis af te leveren”, zegt Lucrèce Demaegdt.

Self-storage

Maar ook Frank en Lucrèce wilden blijven vernieuwen. “Door de jarenlange ervaring wisten we wat onze klanten nodig hadden. Frank kwam zo met het idee om self-storage aan te bieden. Dat bood de mensen immers het voordeel dat ze zelf, wanneer ze zouden willen, toegang hebben tot hun opslagruimte. In 2008 zijn we gestart met de bouw van een derde magazijn, waarin plaats is voor een 100-tal self-storage boxen in verschillende afmetingen. Dat bleek een succes, want er was veel vraag en de boxen waren constant bezet. Daarom hebben we in 2015 een vierde magazijn gebouwd als uitbreiding van de self-storage.”

Derde generatie

Nu is het dus tijd voor de volgende generatie om het bedrijf uit handen te nemen. Lucrèce en Frank zullen, na een mooie periode van 35 jaar als zaakvoerders, vanaf 1 april 2023 genieten van hun pensioen en laten hun firma vol vertrouwen over aan de derde generatie. Hun kinderen An en Pieter Lootens nemen het bedrijf over.

“We zijn blij dat we al die jaren, samen met ons trouw personeel, verhuisservice en opslagruimtes hebben kunnen aanbieden in de regio. We geven vol vertrouwen de fakkel door aan de nieuwe generatie. We zijn er zeker van dat onze kinderen ons familieverhaal met veel professionalisme en enthousiasme zullen verderzetten”, zeggen Lucrèce en Frank.

De nieuwe generatie, bestaande uit An en Pieter Lootens, zullen geen verhuis- en transportdiensten meer aanbieden. Ze zullen zich vooral toeleggen op opslagruimtes en self-storage. De huidige opslagruimtes in de magazijnen in de Zandvoordeschorredijkstraat blijven dan ook bestaan. Bestaande klanten hoeven zich dus geen zorgen te maken, hun materiaal blijft in de beste handen.

“We blijven inzetten op de persoonlijke aanpak die zo kenmerkend was voor onze ouders. We willen in de toekomst ook nog verder uitbreiden. Dit is dus duidelijk geen einde, maar een nieuw en uitdagend hoofdstuk in het verhaal van het familiebedrijf”, klinkt het bij de nieuwe zaakvoerders.

