Amelie en Marilyn openen ijssalon in Oostendse uitgaansbuurt: “En straks heel Vlaanderen veroveren met onze unieke smaken”

“We willen een nieuwe standaard van ijs op de Europese markt invoeren. Een ijsje bij ons is een echt dessert met een unieke smaakbeleving, waar elk onderdeel met veel passie in onze keuken gemaakt wordt”, vertelt Marilyn, die samen met Amélie het ijsmerk Amy & Mary lanceerde. “En dan te denken dat ik vroeger helemaal geen ijs lustte. Net daarom zijn we op zoek zijn gegaan naar een ander soort ijs. Na een jaar experimenteren en onderzoeken zijn we erin geslaagd ijs te maken zonder hulpstoffen, zoals emulgatoren of stabilisatoren, en dat is uniek in de ijswereld. Zelfs ik lust het nu”, lacht Marilyn. “We kunnen ijs maken met echte ingrediënten, die we lokaal kopen bij boeren, telers en producenten. Bij ons zul je dan ook niet het hele jaar door dezelfde smaken zien, maar ze zullen afwisselen naargelang het seizoen. Ook de hoorntjes bakken we zelf.”