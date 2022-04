Als was het hoogzomer aan de kust: strand, dijk en hotels zitten vol op prachtige paaszondag

De mooie weersvoorspellingen en de warme temperaturen hebben nog heel wat mensen overtuigd om naar zee te trekken voor het verlengde paasweekend. De hotels konden al uitkijken naar een mooie bezetting, maar met de last-minute beslissers zaten de meeste hotels zo goed als vol. “De eerste week van de paasvakantie was minder voor de hotelbezetting door het slechte weer. De tweede week was een goede week met een normale bezetting, toch voor een paasvakantie. Het weekend is weliswaar de voltreffer. De laatste gaatjes zijn nog opgevuld door mensen die nog op het laatste nippertje beslisten om af te komen. De mensen hebben lang afgewacht omdat ze zeker mooi weer willen hebben", zegt Francis Bosschem van vzw Kusthotels en uitbater van Hotel Louisa in Oostende. “Het is niet genoeg om de eerste week op te halen, maar we zijn al heel blij dat we de vakantie nog op deze manier kunnen afsluiten.”

Ook in Knokke-Heist was het over de koppen lopen. De strandbars zaten er het hele weekend afgeladen vol. En dat tot vlak voor verplichte sluitingstijd om 20 uur, stelden we zondag zelf vast. “We draaiden onze beste omzet ooit”, zegt Kevin Caes van het Lichttorenstrand. “Er was enorm veel volk op het strand. Het gaf een fantastisch gevoel. Na twee jaar geen paasvakantie, was dit een fantastisch cadeau. Alles samen mogen we spreken van ons beste paasweekend in jaren. Het weer, het volk.. alles zat mee. Het was keihard werken, maar tegelijk heel hard genieten. De eerste week van de paasvakantie was dan weer een drama, dus dit maakt veel goed.