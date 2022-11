“Als voetbalfans horen dat ik voor FIFA werk, denken ze meteen dat ik hostess ben”: Alyssa (28) brengt vanuit Qatar verslag uit van WK

Oostende Atelier Loulou brengt ode aan ‘makers’ in pop-up The Box

De Kortemarkse Loulou Herman (29) strijkt eind november neer in The Box in de Alfons Pieterslaan in Oostende, samen met enkele andere ‘makers’. In de pop-up, toepasselijk Ode genaamd, zal je een mooie mix aan cadeautjes vinden.

15 november