“Algen hebben verbazend veel smaak” ILVO kweekt algen om kennis door te geven aan voedingssector

Bij de start van de eerste algenmaand bracht minister Hilde Crevits een bezoek aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek in Oostende. Ze proefde van enkele producten met algen en ging kijken naar het laboratorium waar de algen gekweekt worden. In het lab in Oostende wordt geëxperimenteerd met 7 algen. Daarvan is er nog maar één die door Europa is goedgekeurd voor consumptie en dit na een lange procedure. “Binnen het ILVO hebben we ook het ethisch comité die goedkeurt dat we met de algen testen. Op die manier nemen we een voorsprong voor productontwikkeling. Bedoeling is dat we onze kennis doorgeven aan de voedingssector die er dan zijn ding mee kan doen”, vertelt Johan Robbens.

Krab

De algen hebben elk een eigen smaakprofiel. “We hebben een expertenpanel die heel goed smaken kunnen herkennen. Zo ontwikkelen we het smaakprofiel. Sommige hebben een krabsmaak, een andere heeft een bloemige smaak die je kan gebruiken bij koekjes. Wat we ook doen is tijdens het groeien de smaakprofielen versterken door bijvoorbeeld voor meer of minder licht te zorgen.”

Productie

Minister Crevits wil haar schouders zetten onder de ontwikkeling. “De vraag is niet meer of, maar hoe snel het potentieel van algen omgezet raakt in de productie en de verwerking in Europa. Daarbij moeten zaken als de energie- en investeringskost van algenproductie goed onder ogen genomen worden. Aan onze agro- en voedingsbedrijven en aan de consument doe ik alvast een oproep om de eindeloze mogelijkheden van algen te ontdekken en te omarmen”, zegt de minister. De vraag groeit alleszins al. “Er bestaan wereldwijd zeker 10.000 soorten wieren en algen. De wetenschap heeft tot nu toe voor enkele honderden soorten een goed beeld van de interessante eigenschappen voor allerlei toepassingen. Deze maand zetten we daarom de productie van algen in de kijker. In de toekomst zal blijken welke producten echt in de markt kunnen worden gezet”, zegt de minister nog.

In onze streek is Donald Deschagt al een voorbeeld van hoe zeewieren en algen kunnen gebruikt worden om heel wat producten te ontwikkelen. De zeewierkaas, de zeesaucisse en andere producten werden alvast gesmaakt door de minister.

Vlaams minister Hilde Crevits proefde heel wat producten met algen en zeewier in Oostende