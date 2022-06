Alertfase door stijgend aantal coronabesmettingen in Oostende. “Er is echter geen reden tot paniek”

Het aantal coronabesmettingen in Oostende stijgt opnieuw. Afgelopen week raakten 110 inwoners besmet. De reële besmettingscijfers zijn wellicht nog hoger want niet iedereen laat een coronatest afnemen. Doordat er de afgelopen week minstens 7 dagen een toename was in het aantal geregistreerde besmettingen in onze stad, bevindt Oostende zich in alertfase. De situatie moet dan nauwgezet opgevolgd worden om tijdig te kunnen ingrijpen als de toestand verslechtert. Daarom is de Veiligheidscel opnieuw samengekomen. Er is echter geen reden tot paniek. Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona neemt toe, maar deze patiënten hebben momenteel geen intensieve zorgen nodig. In de woonzorgcentra blijft het aantal besmettingen ook onder controle, er is slechts 1 bewoner besmet met het coronavirus.

Symptomen

De Veiligheidscel roept wel op om voorzichtig te zijn. Het is erg belangrijk dat wie ziek is thuisblijft en in aanwezigheid van huisgenoten een mondmasker draagt. Ook goed ventileren van gesloten ruimtes blijft een essentiële maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Heb je symptomen? Doe dan een zelftest of snelle antigeentest (via sommige apotheken of de huisarts). Is de test positief, blijf dan binnen. Voor een PCR-test kan je met CPTC-code terecht in het ziekenhuis of in ZorgConnect aan Zee (Prikcentrum CRI Oostende) in de Torhoutsesteenweg 66 in Oostende. In de huisartsenwachtpost kan je niet terecht voor coronatesten. Je kan er ook geen attesten of certificaten op basis van een positieve (zelf)test krijgen, hiervoor moet je contact opnemen met je huisarts.