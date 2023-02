Albanezen blijven langer aangehouden voor internationale drugshandel

BINNENKIJ­KER. Villa Paradis dankt naam aan zingende ex van Johnny Depp: “We konden het afbreken na zware brand, maar dit pand heeft gewoon té veel charme”

Villa Paradis, een paradijselijke parel vlak bij zee in Oostduinkerke, is hét vakantieadres voor wie op zoek is naar dat tikkeltje meer. Na een brand in de kelder een paar jaar terug is het helemaal gerenoveerd en in handen van nieuwe eigenaars. Met een knipoog naar de bekende zangeres en actrice Vanessa Paradis droom je weg in één van de acht slaapkamers, waar een overnachting tot 1.500 euro kost. Wij gingen op ontdekking... en vonden dé verrassing in de kelder van het merkwaardige pand.