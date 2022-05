Alain en ook Alain van Preuteleute zijn klaar om Diaz Arena met 9.000 toeschouwers op zijn kop te zetten. “Het wordt dikke leute”

Vorige week speelde Preuteleute al een try-out voor hun show ‘Greatest Tits’. “Dat is goed verlopen. We waren heel tevreden en ook het publiek was heel enthousiast. Ik heb nog nooit zoveel gerepeteerd samen met Tom voor een optreden. Normaal zijn we in 4 à 5 dagen klaar, maar nu spelen we met een ganse band. We zijn dus volledig klaar voor twee uur dikke ‘leute’”, vertelt Sebastien een dag voor het grote optreden. Hij speelt vrijdagavond nog een voorstelling met Compagnie Cecilia. “Zaterdag is het tijd voor de soundcheck en nog wat rust. Na de try-out was ik even mijn stem kwijt, ik moet die dus zeker genoeg verzorgen. Zo’n optreden is ook best intensief.”