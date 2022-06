Al bijzonder druk aan de kust. Toeristen komen massaal aan met de trein

Wie een dagje kust heeft gepland vandaag zal er heel wat voor over moeten hebben. De wegen naar zee staan vol met files. De drukte is ook al meteen voelbaar in Oostende. Het is aanschuiven om de binnenstad binnen te rijden op zoek naar een parkeerplaats en ook in het station stappen honderden bezoekers per keer uit de treinen die aankomen. De stroom toeristen zet zich onmiddellijk in beweging met maar één bestemming: het strand. “Amai, je ruikt het al, de zeelucht” klink het opgetogen bij de toeristen die in Oostende via de Visserskaai naar het strand wandelen. Op het parcours van van ongeveer een kilometer wandelen ze gepakt en gezakt met materiaal om zoveel mogelijk te kunnen genieten van een dagje. Het temperatuurverschil is wel onmiddellijk voelbaar want er staat een frisse zeewind vandaag.