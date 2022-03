Actie Sta op tegen racisme met billenkar en strandbloemen in Oostende

Er werd ook een open brief bezorgd aan het stadsbestuur. “Al sinds 2012 is Oostende lid van de Europese Coalitie van steden tegen Racisme. Dit internationaal initiatief helpt stedelijk anti-racismebeleid omzetten in de praktijk. Vorig jaar organiseerden we een debat met burgemeester Bart Tommelein en schepen van Mens en Milieu Silke Beirens over racisme in Oostende. We stelden vast dat er in onze stad nog werk was op een aantal vlakken. De burgemeester en schepen beloofden hieraan te werken. Een jaar later zijn we oprecht benieuwd naar de stand van zaken en de toekomstperspectieven.”