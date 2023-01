Acteur Sebastien Dewaele krijgt Vuurpijl van de Oostendse Perskring. “Ik draag Oostende nog altijd in mijn hart”

oostende Weesgedich­ten sieren massaal Oostendse ramen

Tijdens de Poëzieweek - die loopt van 26 januari tot 1 februari – wil Stad Oostende poëzie op een laagdrempelige manier in het straatbeeld brengen. Daarom neemt de Bibliotheek opnieuw deel aan #Weesgedichten. Inwoners konden via deze actie gedichten ‘adopteren’ en laten aanbrengen op hun raam. Vrijwilligers en leerlingen van het Ensorinstituut brachten de gedichten aan op de ramen. Het resultaat kan bewonderd worden via een fiets – en wandelroute tijdens de Poëzieweek.

