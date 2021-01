Acteur Jaak Van Assche ontvangt Lifetime Achievement Award en ster op de Walk of Fame

OostendeGeen openingsavond van Filmfestival Oostende dit weekend, maar het festival vond dit weekend alsnog een reden om te vieren. Gemaskerd, in openlucht en op anderhalve meter afstand werd in beperkt gezelschap hulde gebracht aan twee opmerkelijke figuren binnen de audiovisuele sector: acteur Jaak Van Assche en producent en voormalig VAF-intendant Erwin Provoost. Beide kregen een Lifetime Achievement Award en een ster op de Walk of Fame van Oostende.

Jaak Van Assche (80) speelde in talloze theater-, film- en tv-producties. Bij het grote publiek verwierf hij bekendheid voor zijn legendarische rollen als Jean De Pesser uit De Collega’s, Fernand Costermans uit F.C. De Kampioenen en recentelijk Frans Van As uit De Zonen van Van As. Jan Verheyen, die het genoegen had verschillende keren met Van Assche samen te werken, nam de laudatio voor zijn rekening. Verheyen legde de nadruk niet alleen op de veelzijdige professionele carrière van Van Assche, maar ook als aangename collega: “Ik heb vijf films gemaakt met Jaak en kan met de hand op het hart zeggen dat hij de aangenaamste, best voorbereide, meest gedisciplineerde en immer welgezinde acteur is met wie ik ooit de eer heb gehad om te werken.”

De acteur zelf was zo vereerd dat hij er letterlijk bijna geen woorden voor had. “Bij de eerste aanvraag had ik gezegd: ‘ik heb toch niet veel films gespeeld’, maar ik ben toch bijzonder vereerd. Ik heb er geen woorden voor.” Wat hij nu eigenlijk het liefst doet: televisie, film of theater? “Ik heb het meest van al theater gedaan, maar ik doe alles graag, als het maar acteren is.”

Volledig scherm Stijn Coninx brengt hulde aan Erwin Provoost op de zeedijk van Oostende. © Leen Belpaeme

Erwin Provoost

Er was ook nog een tweede nieuwe ster, die verborgen klaar lag om onthuld te worden. Erwin Provoost werd onder valse voorwendsels naar Oostende gelokt en verrast met de erkenning voor zijn carrière als film- en tv-producer. Stijn Coninx zorgde niet toevallig voor de lofrede, zijn eerste film Hector (en zijn tweede Koko Flanel) kon dankzij Provoost verwezenlijkt worden. “Je bent een grote meneer, met een groot hart, grote klasse, van zeer groot belang in de ontwikkeling, evolutie en uiteindelijk in de geschiedenis van de Vlaamse film. Daarom kan deze ster niet groot genoeg zijn en is ze meer dan verdiend.”

De Zaak Alzheimer, Ben X, Windkracht 10, Max,... Het lijstje van successen die de stempel van Erwin Provoost dragen, gaat zo wel even verder. De afgelopen jaren was Provoost actief als directeur intendant bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Sinds 1 januari 2021 nam Koen Van Bockstal de fakkel van hem over.

Volledig scherm Jan Verheyen beschreef de lange carrière van Jaak Van Assche. © Leen Belpaeme